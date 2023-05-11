«إعلام الشيوخ»: ندرس سبل استثمار مشروع العائلة المقدسة لرفع معدلات السياحة

تنتهى لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، من دراسة مشروع مسار العائلة المقدسة، والذي من المزمع تدشينه أول يونيو المقبل.

وقال مسلم، خلال استضافته بندوة نظّمتها الدكتورة لوسي مندور، رئيس صالون الصفوة الثقافي ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، إن تقريرًا وافيًا سيتم تقديمه لوزير السياحة حول آليات استثمار مشروع العائلة المقدسة؛ لأهميته فى زيادة الحركة السياحية بمصر وجلب فئات سياحية جديدة.

وتحدّث رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ عن دور الإعلام فى رفع الوعي المجتمعي، خلال وقبل ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن بورسعيد ترمومتر الحركة الوطنية فى مصر.

وأكد سعادته بمشهد الحوار الوطنى والجدل الصحي المثار حاليًّا حوله، والذي يُعدّ تجديدًا لشعار ثورة 30 يونيو، وأهميته فى الخروج بتوصيات، بعد مناقشة 113 قضية بالحوار تحتاج لتحقيق التوافق المجتمعي، لافتًا إلى أن قضايا الأمن القومى والدستور غير مطروحة للنقاش.

وحذَّر مسلم من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باعتباره سلاحًا ذا حدَّين، مطالبًا المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة، والتأكد منها قبل تداولها ونشرها عبر الصفحات، مؤكدًا أن “ظاهرة الفيك نيوز” تحصد ملايين الجنيهات وتتلاعب بوعي المواطن.

حضر الندوة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وكوكبة من الصحفيين ورجال الإعلام والشخصيات السياسية والاجتماعية.

بورسعيد ترمومتر الحركة الوطنية

وخلال اللقاء، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي في نشر الوعي، وذلك انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن،

مشيرا إلى إلى أهمية الوعي بالنهضة والتنمية التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية ، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت راية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والعمل على إعادة ترتيب الأولويات لبناء مستقبل افضل لأبناء مصر.

ونوه المحافظ بأن الدولة المصرية أوْلت محافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًّا في تنمية جنميع المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتُعدّ المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقًا للحديث حول التنمية التي تشهدتها المحافظة على جميع الأصعدة.

وأكد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول، خلال اللقاء، الحديث حول الخطة غير المسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد، ومنها النهضة الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن.

ووجّه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية في جميع الاتجاهات، معربًا عن فخره بمجهودات الرئيس السيسي، والمشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد.

وتطرّق اللواء عادل الغضبان إلى أهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية،

لافتًا إلى أنه على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجهًا بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع،

فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية، والتصدي لأية محاولات أو دعوات للتخريب أو تعطيل مسيرة التنمية خلال الوقت الحالي، وأهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمجتمع.

فعاليات صالون الصفوة الثقافي ببورسعيد

ويشغل الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس شبكة قنوات DMC.