«إعلام الشيوخ» توصي بالاهتمام بالترويج السياحي لمصر

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة أهمية الترويج للسياحة المصرية خلال هذه الفترة، لاسيما فى هذا التوقيت تحديدا من العام وذلك لتوافد السياح من كافة دول العالم .

وأكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ بشأن تطوير قطاع السياحة بالتعاون مع القطاعين الحكومى والمدني ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كأحد الموارد الهامة لوحدة النقد الأجنبي لدعم القطاع السياحي والذى يساهم بصورة فاعلة فى توليد القيمة المضافة للصناعات السياحية ويعد القطاعات المولدة للنقد الأجنلي وتوفير فرص عمل عديدة فى مختلف أنشطته كون مصر تمتلك العديد من المقومات الهامة فى هذا المجال .



وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة: إن الجميع يأمل ان تساهم السياحه فى حل بعض المشكلات الحالية ونأمل أن يكون هذا الموسم هو الأهم لحل العديد من الأمور.



وقال مقدم الاقتراح برغبة النائب اللواء أيمن عبد المحسن إننا بحاجة لوضع رؤية وطنية واضحة لجذب الوفود السياحية من خلال 3 عناصر وهى إنشاء قواعد بيانات وبرامج مخططة بالتعاون والتنسيق مع الشركات السياحية العالمية لمناسبات تاريخية موثقة على مدار العام ، مع الاهتمام بالسياحة الخضراء والبيئية فى إطار التنمية المستدامة للدولة المصرية.. وكذلك تطوير البنية التشريعية لتتواكب مع المعايير الدولية للأنشطة السياحية بإصدار قانون موحد بشمل كل أوجه الأنشطة السياحية ومحفزا للاستثمار السياحى .



وكذلك إعداد خطة تسويقية بجميع اللغات العالمية وبإستخدام تكنولوجيا المعلومات وتشرها فى العديد من دول العالم خاصة الأوروبية .

أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة أهمية السياحة المصرية باعتبارها صناعة هامة وتصديرية ، لاسيما وأنها تساهم فى تحقيق العملة الصعبة.

وأضافت: لدينا 1200 فندق سياحي بواقع 211 ألف غرفة سياحية فضلا عن وجود 200 ألف مطعم بترخيص من المحال العامة وهناك 11 ألف مرشد يعملون فى هذا المجال .

كما توجد 2250 شركة سياحة 10% فقط تعمل على السياحة الجالبة ، والباقى على أنواع أخرى من السياحة مثل تنظيم رحلات الحج والعمرة .

وشددت مساعد وزير السياحة على أن هناك خطة لزيادة الاستثمار السياحي من خلال تيسيرات لتحقيق المطلوب ،وكذلك زيادة عددالغرف الفندقية .

وقالت خلال اجتماع اللجنة اليوم : دور وزارة السياحة هو إعداد تشريعات تنظم عمل السياحة فى مصر .. ونتابع إعداد السائحين الذين يدخلون إلى مصر بصفة يومية وشركة مصر الطيران ساهمت بشكل كبير فى نقل السائحين عقب اندلاع الأزمة الروسية -الاوكرانية.

وتابعت: نعمل ضمن استراتيجية متكاملة وهدفنا زيادة عدد الغرف الفندقية، مبينة أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى السائحين وذلك للتعامل المباشر والسريع مع المشكلة .

وطالب النائب طارق تهامي بضرورة إعداد خطة ترويجية للسياحة المصرية لجذب أكبر عدد من السائحين .وتساءلت الدكتور ة سهير عبد السلام عن أفكار التسويق للسياحة المصرية من بينها تخصيص ميادين للسياحة والفنون مما تساعد على توفير فرص عماله لكثير من الشباب .

واقترحت النائبة نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ الاستفادة من تجربة إقامة بيت أزياء شهير عالمى للعرض فى إحدى المناطق السياحية .

وقال النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ : إننا بحاجه إلى تحديد مشاكلنا والبحث عن حلول واقعية وفقا لقواعد لجذب الاستثمارات السياحية ، ودعم وحماية العاملين فى قطاع السياحة .

وقال النائب جيفارا الجافي إن التداخل بين الوزارات يؤثر على استراتيجية وزارة السياحة والآثار لذلك اقترح وضع استراتيجية لمصر لدعم السياحة فى كل المحافظات المصرية .وتساءل النائب هل المستهدف أن نصل إلى 30 مليار دولار أم 30 مليار سائح .. قائلا: نحن بحاجة إلى استهداف السائحين من كل دول العالم لافتا إلى ضرورة وضع السياحة كصناعة هامة.. وعقبت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة قائلة :أن إعداد السائحين هى التى تتحكم فى احتساب حجم انفاق كل سائح داخل مصر .

وقالت: نحن دولة تقوم على مقومات طبيعية ،لكن ذلك يتطلب إعداد أجندة ترويجية للسياحة المستدامة طوال العام .

وأشارت إلى اهتمام الوزارة بأفكار التسويق السياحي لافتة إلى أننا عملنا على تغيير الفكرة الرائجة عن السياحة فى مصر فى العالم بأن السياحة تعتمد على الهرم والجمل.. ولذلك حرصنا على إعداد موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش بالأقصر .

وشددت نائب وزير السياحة على أن القيادة السياسية تتابع عن كثب آخر تطورات المتحف المصري الكبير .. مضيفة: إن فتتاح المتحف المصري الكبير يشمله تطوير المنطقة التابعة له بالكامل فضلا عن أننا بحاجة إلى إنشاء فنادق سياحية بالمنطقة لاستيعاب حركة السائحين من كافة دول العالم .