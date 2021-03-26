سيـــاســة

إعلام إسرائيلي : إصابة سفينة حاويات إسرائيلية بصاروخ في بحر العرب

إسرائيل ترجح أن الحادث من فعل إيران
أيمن عزام 11:53 ص, الجمعة, 26 مارس 21 11:53 ص, الجمعة, 26 مارس 21

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بإصابة سفينة حاويات إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ تسبب لها بأضرار.

إصابة سفينة حاويات إسرائيلية

    وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان أصيبت بالصاروخ.

    ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن الحادث من فعل إيراني، مشيرة إلى أنهم “يقدرون أن إيران تعتزم شن جبهة بحرية ضد إسرائيل بضرب سفنها في البحر”.

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    وتم إبلاغ وزارة الدفاع الإسرائيلية بالحادث وكذلك أصحاب شركة XT Management التي تمتلك السفينة ويقع مقرها الرئيسي في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

    وذكرت القناة 12، أن السفينة ستستمر في الإبحار على الطريق المؤدي إلى الهند حيث سيتم السيطرة على الأضرار.

    وفي فبراير، أعلنت إسرائيل عن تعرض سفينة تتبع لرجل أعمال إسرائيلي إلى تفجير أسفر عن ثقبين في هيكل السفينة قبالة خليج عمان، فيما اتهمت إسرائيل إيران بأنها تقف خلف الحادث.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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