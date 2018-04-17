إعلاميون على الشاشتين الكبيرة والفضية

محمود قاسم: الدمرداش إضافة للعمل والأباصيري ليس لها حضور أحمد سعد الدين: زهران مطلوب لكن ليس كبطل سمير الجمل: إنجي المقدم والأباصيري تريان في التمثيل نجومية أكثر من الإعلام أحمد حمدي: شارك بعض الإعلاميين الفترة الماضية في تمثيل العديد من…

محمود قاسم: الدمرداش إضافة للعمل والأباصيري ليس لها حضور





أحمد سعد الدين: زهران مطلوب لكن ليس كبطل





سمير الجمل: إنجي المقدم والأباصيري تريان في التمثيل نجومية أكثر من الإعلام



أحمد حمدي:

شارك بعض الإعلاميين الفترة الماضية في تمثيل العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية بشكل لافت للنظر للجمهور، وكان من أبرزهم هبة الأباصيري التي تشارك في مسلسل “للحب فرصة أخيرة” مع النجمة داليا البحيري ليس بمشهد أو اثنين مثلما كنا نرى السنين الماضية حينما يشارك اعلامي في عمل فني، بل أنها تقدم دورا كاملا مثل باقي الممثلين المشاركين في المسلسل.

كما قرر الإعلامي معتز الدمرداش أن يقدم نفسه كممثل محترف في فيلم النجم هاني رمزي الجديد “قسطي بيوجعني” الذي طرح بدور العرض السينمائي الأيام الماضية، وقدم معتز دورا ليس صغيرا أيضا بالفيلم وهو دكتور يقوم بإدارة مستشفى استثمارية كبيرة تابعة لوالدة الفنان القدير حسن حسني، ولم يظهر بشخصيته كإعلامي، وذلك كان مفاجئا بدرجة كبيرة للجمهور في الفيلم.

أما المخرج والإعلامي عمر زهران فقد شارك ايضا الفترة الأخيرة في أكثر من عمل سينمائي وتلفيزيوني منها “تصبح على خير” للنجم تامر حسني .

نرصد في هذا التقريرا اراء بعض النقاد حول اقبال الاعلاميين على الاعمال السينمائية والتليفزيونية ، وهل يضيف تواجدهم شيئا للعمل الدرامي او السينمائي ام انه مجرد ظهور وحبا في التواجد في التمثيل .

الناقد محمود قاسم يرى ان بعض الاعلاميين كهبة الاباصيري يلاحظ انها و منذ فترة طويلة تتمنى التمثيل وان تصبح نجمة في السينما او التلفزيون ، ويظهر ذلك من خلال تقديمها للمهرجانات السينمائية وارتدائها ملابس جريئة ومكشوفة لاترتديها اعلاميات مثلها ، فهي تحاول ايجاد لنفسها طريقا للتمثيل من حين لاخر ، لكنها لاتحظى باي صدى او حضور على الشاشة ولدى الجمهور .

وأضاف أن معتز الدمرداش تربى ونشا في اسرة تمتهن التثميل ، سواء والده المخرج الراحل نور الدمرداش او والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار واشقائه ايضا ، لكنه قرر الابتعاد عن هذا المجال والعمل بالاعلام في لندن ثم اتى لمصر وحينما جاءته الفرصة للعودة للتمثيل لم يتردد في فيلم هاني رمزي الاخير “قسطي بيوجعني” ، مشيرا الى ان وجوده سيكون اضافة للفيلم لانه يملك شخصية وحضورا مختلفا عن اي اعلامي اخر .

وتابع أنه في الماضي كان هناك دائما اعلاميين مثل : أحمد فراج والراحلة امال فهمي ..و غيرهم ، كانوا يشاركون في بعض الاعمال السينمائية في الزمن الماضي مع عبد الحليم حافظ وغيرهم وكان لهم تواجدا ملحوظا برغم ان امال فهمي لم تكن جميلة الشكل .

أما الناقد أحمد سعد الدين فقال :انه خلال 15 و20 سنة الاخيرة كان معظم من دخل مجال الاعلام ، من المذيعين تحديدا، يفكرون في ان يقدموا برامج حتى تكون خطوة لدخولهم مجال السينما مثل النجمة داليا البحيري وخالد ابو النجا وبسمة لذلك هم كانوا يقدمون برامجهم وهم يمثلون وليس مثل معتز الدمرداش مثلا الذي يملك شخصية “كاراكتر” مختلف تماما عن معظم الإعلاميين.

وأضاف ان الدمراداش بشكله وجلسته وطريقة كلامه السينما والدراما تحتاج له لانه شخصية مختلفة وغير موجودة بهما وقد مارس التثميل في مسلسل ” شقة الاستاذ عليوة ” عام 87 م ولم يحقق نجاحا وقتها لذلك قرر الابتعاد عن التثميل طيلة السنين الماضية سوى في الظهور في بعض الافلام بشخصيته الاعلامية في مشهد او اثنين مثلما فعل مع النجم مكي منذ سنوات لكنه يظهر في فيلم هاني رمزي الجديد بشخصية جديدة بعيدا عن كونه اعلاميا ويقوم بدور كامل في الفيلم وكبير وذلك كان مفاجا للجمهور.

وتابع سعد الدين أن عمر زهران اول من قدمه في التمثيل كان المخرج السينمائي خالد يوسف في فيلم الريس عمر حرب منذ سنوات وبرغم انه شخصية وكاركتر مطلوب في السينما ايضا لكن لايمكن ان يتصدر بطولة عمل سينمائي او درامي حاليا مازال لديه وقت طويل حتى يتمكن من الفوز بذلك .

أما الناقد سمير الجمل فقال: إن هناك اعلاميين حينما اتجهوا للتمثيل مثل ابراهيم عيسى منذ سنوات لم يحققوا اي نجاح او صدى لدى الجمهور برغم انه صحفي كبير وله اسمه وهناك اعلاميات مثل هبة الاباصيري وانجي المقدم وبسمة وغيرهم كانوا يرون مهنة الاعلام توفر لهم قدرا من الشهرة والمال لكن التمثيل سيوفر لهم فرصة أكبر للشهرة والنجومية وكذلك اموال اكثر .

وأضاف أن معتز الدمرداش لم يحرق نفسه على الشاشة وظل محتفظا بشخصيته المختلفة كاعلامي لذلك سيتقبله الجمهور بصورة اكبر في التمثيل الفترة القادمة عن اعلاميين اخرين .

وتابع أن من حق أي أعلامي أن يجرب حظه في التمثيل ولايحق لنا ان نصادر على موقفه لكن نقول راينا فقط في ادائه وتجربته في النهاية .

