إعلاميات من 30 دولة أفريقية يزرن الأكاديمية العربية للتكنولوجيا بالإسكندرية

المال-خاص استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “زيارة لوفد إعلاميات من 30 دولة أفريقية” يشغلن عددا من المناصب الإعلامية والسياسية رفيعة المستوي فى بلادهم، أمس الأربعاء 17 مايو 2017 بالمقر الرئيسى للأكاديمية بأبى قير. وكان فى استقبال الوفد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية والدكتور السنوسى بلبع – نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية. قام الوفد الإفريقى بعمل جولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية تضمنت زيارة: مركز القبة السماوية، مجمع المحاكيات المتكامل، معهد السلامة البحرية. رافق الوفد المستشارة نجلاء نجيب – مدير البرامج والمشروعات بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وتعد هذه الزيارة ضمن الدورة الأولي من برنامج التعاون الإعلامي المصري الأفريقي للإعلاميات الأفريقيات الذي يعقد في الفترة من (7 إلي 18 مايو 2017) الذي يعد تحت رعاية السفير الدكتورحازم فهمي – الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “زيارة لوفد إعلاميات من 30 دولة أفريقية” يشغلن عددا من المناصب الإعلامية والسياسية رفيعة المستوي فى بلادهم، أمس الأربعاء 17 مايو 2017 بالمقر الرئيسى للأكاديمية بأبى قير.
وكان فى استقبال الوفد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية والدكتور السنوسى بلبع – نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية.
قام الوفد الإفريقى بعمل جولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية تضمنت زيارة: مركز القبة السماوية، مجمع المحاكيات المتكامل، معهد السلامة البحرية.
رافق الوفد المستشارة نجلاء نجيب – مدير البرامج والمشروعات بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
وتعد هذه الزيارة ضمن الدورة الأولي من برنامج التعاون الإعلامي المصري الأفريقي للإعلاميات الأفريقيات الذي يعقد في الفترة من (7 إلي 18 مايو 2017) الذي يعد تحت رعاية السفير الدكتورحازم فهمي – الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.