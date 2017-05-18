إعلاميات من 30 دولة أفريقية يزرن الأكاديمية العربية للتكنولوجيا بالإسكندرية

المال-خاصاستقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "زيارة لوفد إعلاميات من 30 دولة ‏أفريقية" يشغلن عددا من المناصب الإعلامية والسياسية رفيعة المستوي فى بلادهم، أمس الأربعاء‏ 17 مايو 2017 بالمقر الرئيسى للأكاديمية بأبى قير. وكان فى استقبال الوفد الدكتور إسماعيل عبد

المال-خاص استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “زيارة لوفد إعلاميات من 30 دولة ‏أفريقية” يشغلن عددا من المناصب الإعلامية والسياسية رفيعة المستوي فى بلادهم، أمس الأربعاء‏ 17 مايو 2017 بالمقر الرئيسى للأكاديمية بأبى قير. وكان فى استقبال الوفد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية والدكتور السنوسى بلبع – نائب رئيس الأكاديمية ‏للشئون الأفريقية والآسيوية. قام الوفد الإفريقى بعمل جولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية تضمنت زيارة: مركز ‏القبة السماوية، مجمع المحاكيات المتكامل، معهد السلامة البحرية.‏ رافق الوفد المستشارة نجلاء نجيب – مدير البرامج والمشروعات بالوكالة المصرية للشراكة ‏من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وتعد هذه الزيارة ضمن الدورة الأولي من برنامج التعاون الإعلامي ‏المصري الأفريقي للإعلاميات الأفريقيات الذي يعقد في الفترة من (7 إلي 18 مايو 2017) الذي يعد تحت ‏رعاية السفير الدكتورحازم فهمي – الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ‏