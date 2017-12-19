إعفاء متبادل لتأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

ياسمين فواز:

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم (563) لسنة 2017، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة مصر وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة،والموقعة في بوخارست بتاريخ 29/8/2017.

واستمعت اللجنة المشتركة إلى ايضاحات السفير حاتم الألفي مدير شئون دول الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، والعميد خالد غريب من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوازرة الداخلية، وبعد مناقشة الأعضاء لبنود مذكرة التفاهم

وتبادل وجهات النظر بشأنها، انتهت اللجنة المشتركة إلى أن هذه المذكرة نمطية في معظم بنودها القانونية، كما تأتي في إطار حرص مصر على التعاون البناء القائم على تبادل المنافع بينها وبين كل دول العالم، وسعيها إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بينها وبين دولة رومانيا، وتسهيل دخول ومغادرة مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة من تأشيرات الدخول إلى البلدين، كما تعد هذه المذكرة خطوة نحو تقارب العلاقات الثنائية في إطار استراتيجية عامة لتعزيز التعاون بين البلدين.