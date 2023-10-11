إعفاء جمركي عن 12 سلعة مستوردة بالموانئ المختلفة لمدة 6 أشهر

أكدت مصادر جمركية أنه يبدأ من غدا الخميس الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة شملها قرار مجلس الوزراء الصادر أمس 10 أكتوبر، ضمن خطة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات بعض السلع المستوردة من الخارج من اليوم الجمركية لمدة 6 أشهر.

ونصت المادة الأولى من القرار، أن يتم إعفاء واردات عدد من السلع الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها قرين كل سلعة من الضريبة الجمركية، وذلك لمدة ستة أشهر:

وأهم السلع التي شملها القرار تصل الى 12 صنفًا وسلعة، والتي من أهمها : الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم.

كما شمل القرار كلا من: السكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة والأدوية بكافة أشكالها.

ونص القرار أنه صدر بناءً على ما أقره الدستور وبالاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وجاء القرار بعد أن عقدت الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية منذ يومين، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مع الصناع والتجار المصريين.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، موضحًا أن أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجهًا في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.

وذكر أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.