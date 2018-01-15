إعفاء تأشيرات دخول الدبلوماسيين الرومانيين إلى مصر

ياسمين فواز:وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة الموقعة بين مصر ورومانيا بتاريخ 29 أغسطس 2017 والخاص بتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة الموقعة بين مصر ورومانيا بتاريخ 29 أغسطس 2017 والخاص بتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مصر ودولة رومانيا، وتسهيل دخول ومغادرة مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة من تأشيرات الدخول إلى البلدين.

وعرض النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تقرير لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ورومانيا بتاريخ 29 أغسطس 2017 والخاص بتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مصر ورومانيا، وتسهيل دخول ومغادرة مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة من تأشيرات الدخول إلى البلدين.

وأكد إسماعيل نصر الدين أن مصر بحاجة للمزيد من تلك الإتفاقيات لفتح سوق جديد فى دول أوروبا مبديا موافقته على الإتفاقية.