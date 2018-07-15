إعفاء السلع التموينية من مقابل الانتفاع بترخيص الوكالة البحرية

مصادر: الرقابة الإدارية توافق على تعديلات القرار 800 لسنة 2016 والغاء مادة التأميم



السيد فؤاد:

أصدر قطاع النقل البحرى قرارا بإعفاء السلع والبضائع الواردة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والتابع للهيئة العامة للبترول من دفع فاتورة مقابل الانتفاع بالترخيص لأعمال الوكالة الملاحية والتى نص عليها القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع لمختلف الأنشطة بالنقل البحرى.

وينص القرار أن يؤدى الوكيل الملاحى إلى هيئة الميناء الموجودة بها السفينة مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط الوكالة الملاحية مبلغ «5» جنيهات عن كل طن بضائع عامة أو صب جاف أو سائل أو داخل حاويات طبقا لمنافستو السفينة.

ولم يستثن القرار البضائع الواردة لحساب الهيئة العامة للبترول أو العامة للسلع التموينية من تلك الرسوم، وإنما تم استثناؤها بناء على توصية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات خلال مراجعته لتطبيق القرار 800 بالموانئ المصرية منذ تطبيقه فى 2016.

ومن أهم البضائع التى يتم استيرادها لهيئة السلع التموينية الأقماح والحبوب والتى تتخطى 4 ملايين طن سنويا، علاوة على الزيوت الخاصة بوزارة التموين، فضلا عن الكثير من المواد البترولية التى يتم استيرادها لصالح الهيئة العامة للبترول.

فى سياق متصل قال مصدر مسئول بقطاع النقل البحرى إن هيئة الرقابة الإدارية انتهت من مراجعة القرار 800 والبنود التى اعترضت عليها السوق الملاحية وغرف الملاحة الأربع.

ولفت إلى أن المادة 41 سيتم إلغاؤها من القرار، وذلك قبل أن يصدر قرار من القضاء بوقف العمل بالقرار بالكامل، بعد قيام أكثر من 20 شركة شحن وتفريغ بالطعن على القرار بشكل عام، وتلك المادة بشكل خاص.

وذكر المصدر أن المادة 41 من القرار تنص على حصول هيئات الموانئ على المبانى بعد مرور من 7 إلى 10 سنوات، وهو ما أدى إلى استمرار تجميد أى مشروعات جديدة فى نشاط الشحن والتفريغ منذ صدور القرار حتى الآن.

وقال اللواء هانى مكي، مدير شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إن الشركات الأجنبية تدرس التخارج مع شركائها فى نشاط الشحن والتفريغ بسبب المادة 41، لافتا إلى أنها تعد مصادرة لجميع الاستثمارات المقامة حاليا فى أنشطة تخزين وتداول الحبوب فى جميع الموانئ المصرية، وذلك بالمخالفة للشروط والضوابط التى تم على أساسها اتخاذ قرار الاستثمار، ما يقوض مناخ الاستثمار فى البلاد.

ولفت إلى أن معظم الشركات العاملة فى النقل البحرى تقدم خدمات وبالتالى لا تقوم بإنشاء مشروعات، كما يتم فى نشاط الشحن والتفريغ، وتدخل الشركات الأجنبية سواء شحن وتفريغ عالمية أو موردين للحبوب فى شراكات مع معظم الشركات المقامة حاليا، وفور صدور القرار أخطرت الشركات الأجنبية شركاءها بالتخارج ما لم يتم تغيير تلك المادة، لأنه لم يعد هناك ضمان للاستثمار بالموانئ فى هذا النشاط.

وأضاف مكى أن القرار لا تزال له تأثيرات أخرى أهمها مضاعفة سعر السلع خاصة الحبوب مرة ونصف نتيجة الرسوم الجديدة التى يتم دفعها لهيئة الميناء، بالإضافة إلى أن كل شركة ستقوم باستهلاك رأسمالها خلال المدة التى حددها القرار فى المادة 41، ما يضاعف السعر مرة أخرى عبر فرض رسوم إضافية على السلعة، علاوة على منع أى شركة من التطوير من نفسها أو رفع كفاءتها أو زيادة سعتها التخزينية، خاصة أن القرار نص على تأميم تلك المنشآت بعد فترة من 7 – 10 سنوات.

ولفت إلى صعوبة وجود أى استثمارات جديدة بالموانئ خلال الفترة المقبلة ما لم يتم تعديل القرار، ضاربا المثال بصومعة لإحدى الشركات العاملة بميناء الدخيلة تم إنشاؤها بتكلفة 200 مليون جنيه، كما أن شركته لديها مشروع بالصب السائل عبارة عن 30 تانكا بسعات تخزينية 5 – 7 ألآف طن للواحد باستثمارات 250 مليون جنيه، وحسب القرار سيتم تأميمه بعد 7 سنوات فقط.