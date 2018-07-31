إعصار «نوفاذ» يضرب غير الجادين بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدور إبراهيم:أثار انسحاب «نوفاذ استانزا» من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تلقت الشركة المسؤولة طلبًا منها بالعدول عن تنمية الأرض الخاصة بـمشروع «ليبرتى فيلدج»، إعصارًا يهدد نشاط التطوير العقارى بالمدينة، فى ظل تساؤلات حول موقف العملاء الحاجزين بالمشروع، وكذلك الشركات ال

بدور إبراهيم:

أثار انسحاب «نوفاذ استانزا» من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تلقت الشركة المسؤولة طلبًا منها بالعدول عن تنمية الأرض الخاصة بـمشروع «ليبرتى فيلدج»، إعصارًا يهدد نشاط التطوير العقارى بالمدينة، فى ظل تساؤلات حول موقف العملاء الحاجزين بالمشروع، وكذلك الشركات الصغرى الحاصلة على أراضٍ بالعاصمة.

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الشركة المنسحبة كانت قد سددت %20 مقدم حجز قطعة الأرض التى تم تخصيصها لها، بمساحة 29 فدانًا بالحى السكنى R7، ثم رفضت الشركة بعض بنود التعاقد قبيل التوقيع، وأخطرت بالانسحاب.

وأضاف أن الدفعة المقدمة التى حصلت عليها العاصمة الإدارية نظير الأرض بلغت 100 مليون جنيه، موضحاً أن شركته اشترطت قبل رد مقدم الحجز التأكد من موقف العملاء الحاجزين بالمشروع من حيث إلتزام نوفاذ بإعادة جميع المبالغ التى تلقتها إلى أصحابها، وكذلك عدم حصولها على أى قروض أومبالغ بضمان الأرض.

وقال إن « نوفاذ استانزا» خالفت القانون بالإعلان عن المشروع وبيع وحدات به قبل الحصول على القرار الوزارى بالتخصيص، وتوقيع عقد الأرض، وبالتالى لم تحدث أى أعمال إنشائية بالمشروع، ولم تحصل على تراخيص البناء.

وأوضح أنه تم إلزام الشركة بنشر إعلان فى الصحف لتعريف العملاء بقرار انسحابها، وتحديد مواعيد لهم للحصول على المبالغ التى تم سدادها مقابل حجز وحدات بالمشروع.

ونفى عابدين قيام «شركة العاصمة» بوضع قائمة سوداء بأسماء كيانات لم تلتزم بالاتفاقات، مؤكدا أنه تم توقيع عقود مع عدد كبير من الشركات وإصدر قرارات وزارية لحوالى 20 منها.

من جهته، حذر المهندس حسين صبور، رئيس مكتب صبور للاستشارات والأهلى للتنمية العقارية، من إعصار قد يضرب الشركات الصغرى والحديثة التى حصلت على أراض فى العديد من المدن منها العاصمة الإدارية، فى ضوء عدم امتلاك تلك الكيانات الخبرات والملاءات المالية الكافية التى تؤهلها لتنمية وتطوير الأراضى وسداد قيمتها فى التوقيت الزمنى المحدد.

وأشار إلى أن أغلب الشركات ملزمة بسداد ثمن الأرض والانتهاء من الأعمال التنفيذية فى 3 أو4 سنوات، بينما تقوم بوضع آجال سداد طويلة للمشروعات تصل إلى 10 و15 عامًا، بما لا يتناسب مع الالتزامات المالية، إلا إذا كانت تمتلك ملاءة مالية كبيرة.

وقال إنه كان من الضرورى طرح الأراضى بأسعار أقل، ووضع تصنيف للشركات العقارية يتلاءم مع ملاءتها المالية وسابقة أعمالها وخبراتها لمنع تقدم غير المؤهلين للحصول على أى قطع.

وقال خالد الحسينى، المتحدث الرسمى للعاصمة، إنه قد يتم اتخاذ إجراءات بعدم التعامل مجدداً مع شركة نوفاذ استانزا، لدفع الكيانات المتقدمة نحو دراسة موقفها المالى والتطويرى جيدًا، قبل التقدم للحصول على أراض تجنباً لإثارة البلبلة.

ولفت إلى أن الشركات الـ18 التى تم منحها أولوية الحصول على الأراضى بالطرح الثالث حضرت جميعها اجتماع أمس لاختيار القطع، ومن بينها جمعية دريم، والتعمير للإسكان، والجمعية المتحدة للهندسة، والدولية للاستثمار، وعقار مصر للتطوير العمرانى، ولازردى دبى، والخليج التعاونية، والوطنية للتنمية.

وكانت نوفاذ استانزا قد أعلنت عن افتتاح مشروعها ليبرتى فيلدج فى العاصمة الجديدة أواخر يناير، وهو عبارة عن كومباوند سكنى، وقالت أنه سيضم حوالى 320 وحدة فقط بالمرحلة الاولى بمساحات للشقق تبدأ من 135 ألى 275 مترا.

