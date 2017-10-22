إعصار لان يغلق جميع مصانع تويوتا فى اليابان

خالد بدر الدينتعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات، وقف أنشطة جميع مصانعها بما فيها المشروعات المشتركة فى اليابان، اعتباراً من الساعة الثالثة من صباح غد الإثنين، ضمن تدابير احتياطية لمواجة إعصار "لان" الذى يقترب من اليابان.وذكرت وكالة "رويترز"، أن حكومة طوكيو نصحت مئات الآلاف من السكان بإخ

خالد بدر الدين

تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات، وقف أنشطة جميع مصانعها بما فيها المشروعات المشتركة فى اليابان، اعتباراً من الساعة الثالثة من صباح غد الإثنين، ضمن تدابير احتياطية لمواجة إعصار “لان” الذى يقترب من اليابان.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن حكومة طوكيو نصحت مئات الآلاف من السكان بإخلاء بيوتهم، كما ألغت مئات من رحلات الطيران والقطارات، اليوم الأحد، مع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية تنذر بقرب إعصار “لان” الذى سيضرب اليابان غدًا.

ونشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرًا أن القمر الصناعى سوومى NPP التقط صورة ضوئية لإعصار “لان”، أكدت قوته وأنه على مسافة 1881 كيلو متر من طوكيو، ويسير بسرعة تتجاوز 250 كيلومتر فى الساعة، وسيضرب العاصمة اليابانية غدًا، وقد يتسبب فى خسائر تقدر بـ 25 – 35 مليار دولار.