إعصار شاهين يتسبب في مصرع 9 أشخاص على الأقل في سلطنة عمان وإيران

قالت السلطات في الإمارات إنها على "درجة عالية من التأهب" تحسبا للإعصار مشيرة إلى أنه قد يؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

أعلنت سلطنة عمان وإيران عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل الأحد مع وصول إعصار “شاهين” المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، وفق ما نقلته فرانس 24.

من جهتها قالت السلطات في الإمارات إنها على “درجة عالية من التأهب” تحسبا للإعصار مشيرة إلى أنه قد يؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

إعصار شاهين يتسبب في مصرع 3



وفي سلطنة عمان، أفادت “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” بأن فرق البحث والإنقاذ انتشلت “شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة” في محافظة مسقط. وسبق ذلك الإعلان عن مقتل طفل كان فقد “في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري”.

هذا وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما تم تعليق بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عمان “تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر” للأجواء المناخية.

وكانت السلطات العمانية أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين. وأعلنت “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” تخفيض تصنيف “شاهين” إلى عاصفة استوائية. هذا وخلت الشوارع تقريبا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

6 ضحايا في إيران

وفي إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد قوله إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت فرانس 24 أن حاكم المحافظة حسين مودرس خياباني قال لوكالة الأنباء (ارنا) إن “البنية التحتية بما في ذلك المنشآت الكهربائية والطرق تضررت”. مضيفا أن مركز العاصفة كان على بعد 220 كيلومترا قبالة سواحل المحافظة.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات أنها على “درجة عالية من التأهب” مع الحالة المدارية التي أشارت أنها قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وتشهد منطقة الخليج عواصف تحصد أرواحا بشرية بشكل دوري. وقد تعرض شمال عمان لأمطار غزيرة وبرد ورياح قوية في يوليو وأسفر الإعصار “ميكونو” الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا في 2018.

وتستعد الإمارات للتأثير المحتمل لإعصار “شاهين”، وحثت سلطات الطوارئ السكان على تجنب الشواطئ والمناطق المنخفضة. وقد توقع “المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل” أن تتأثر بعض المناطق على ساحل البلاد الشرقي بين يومي الأحد والثلاثاء.

كما أكدت “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” في إحاطة إعلامية السبت أن “الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة”.

بدوره، نقل “مكتب أبوظبي الإعلامي” الأحد أن السلطات تحث الشركات في مدينة العين المجاورة لسلطنة عمان على العمل عن بعد حتى الثلاثاء، بينما سيدرس الأطفال عن بعد يومي الاثنين والثلاثاء. ودعي سكان مدينة العين إلى “تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة”.