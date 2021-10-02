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إعصار شاهين على أعتاب الخليج.. سلطنة عمان تمنح موظفيها إجازة يومين

أهابت بـ"الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وكذلك عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".
المال - خاص 8:52 م, السبت, 2 أكتوبر 21 8:52 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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قررت سلطنة عمان، السبت، منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين نظرًا للأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة إثر إعصار شاهين الذي يقترب من سواحلها، بحسب ما ذكرته سي إن إن عربية.

فيما أعلنت مديرية الأرصاد العمانية عن تحول العاصفة “شاهين” في بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى متجها نحو سواحل بحر عُمان.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنه تقرر أن يكون “الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى”.

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وكانت مديرية الأرصاد التابعة لهيئة الطيران المدني أهابت بـ”الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وكذلك عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة”.

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، أشارت إلى تعمُّق العاصفة “شاهين” إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح تتراوح بين ٦٤ إلى ٨٢ عقدة حول المركز ويبعد مركز الإعصار عن سواحل السلطنة ٥٠٠ كيلومتر.

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وبحسب شبكة روسيا اليوم، أوصت سفارة أبوظبي لدى مسقط، الإماراتيين، في سلطنة عمان بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية، وذلك بسبب تعرض السلطنة للعاصفة المدارية “شاهين”.

ونشرت السفارة على حسابها الرسمي في “تويتر” بيانا قالت فيه: “على جميع مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين)”.

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بقلم المال - خاص

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