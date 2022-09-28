إعصار «إيان» صوب سواحل فلوريدا.. والسكان يختبئون في المنازل

أعلن خبراء أرصاد فى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أن إعصار “إيان” الهائل يسير فى طريقه نحو سواحل ولاية “فلوريدا” بما قد يُنذر بحدوث فيضانات ورياح عاتية خلال الساعات المقبلة.

يمضي إعصار”إيان” بقوة نحو سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ما يهدد بحصول فيضانات عارمة وهبوب رياح شديدة في الساعات القليلة القادمة.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” للأنباء أنه لم يكن من سكان فلوريدا سوى المسارعة بدورهم إلى التزامهم البقاء في منازلهم، وإخفاء ممتلكاتهم الثمينة في الطوابق العليا هربا من الإعصار القادم الذي نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء كوبا في الساعات الماضية وحرمان 11 مليون شخص منه الطاقة بالجزيرة الواقعة في خليج المكسيك.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 2.5 مليون من سكان فلوريدا أُمروا بالإجلاء تحسباً للإعصار الهائل الذي قد يُصاحبه العواصف والرياح العاتية وأمطار الفيضانات التي تغذيها المياه الدافئة قبالة ساحل خليج المكسيك، بعدما اجتاح منطقة زراعة التبغ الثمينة في غرب كوبا كعاصفة من الفئة 3 على مدار يوم أمس الثلاثاء.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن يصبح “إيان” إعصارًا كارثيًا من الفئة الرابعة بسبب رياح تصل سرعتها إلى 130 ميلاً في الساعة 209 كم / ساعة) قبل أن يهبط على الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا بعد ظهر اليوم الأربعاء.

فيما قال حاكم الولاية رون ديسانتيس في ساراسوتا، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة وتقع في قلب المسار المتوقع للعاصفة:” إنها عاصفة كبيرة سوف تتسبب في تدفق الكثير من المياه عند دخولها. وحذر في مؤتمر صحفي من أن “هذا النوع من العواصف قد يهدد الحياة”.

من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارته بتقديم المساعدات الفيدرالية الطارئة لولاية فلوريدا لمواجهة الإعصار، بينما قال المركز الوطني للأعاصير في ميامي في وقت مبكر من صباح اليوم إن العاصفة تتحرك بالقرب من الساحل الغربي لفلوريدا بسرعة رياح قصوى تبلغ حوالي 120 ميلاً في الساعة (193 كم / ساعة.)

وقال خبراء الأرصاد إن العاصفة قد تصل إلى 12 قدما (3.6 متر) إذا بلغت ذروتها عند ارتفاع المد، وقد يمكن أن يصل هطول الأمطار بالقرب من منطقة سقوط اليابسة إلى 18 بوصة (46 سم).

واستعدادًا للإعصار، أمرت السلطات بإغلاق المطارات في مدن تامبا و سانت بيترسبرج وكي ويست، فضلا عن إغلاق مدن ملاهي “ديزني وورلد” وسي وورلد” في أورلاندو. ودعت شركة Florida Power and Light للكهرباء جميع سكان فلوريدا للاستعداد لأيام بدون كهرباء. وكإجراء احترازي، تم إجلاء مئات السكان من عدة دور لرعاية المسنين في منطقة تامبا، حيث بدأت المستشفيات أيضًا في نقل بعض المرضى.