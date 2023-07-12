إعدام 81 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى مطروح

أسفرت حملات لجنة المرور على الفنادق والمحالّ التجارية والمطاعم، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف فى محافظة مطروح، عن إعدام عدد (81) كيلوجرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، وخاصة فى ظل الإقبال السياحى الكبير الذى تشهده المحافظة خلال تلك الفترة .

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن لجنة المرور على الفنادق والمحالّ التجارية والمطاعم، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئةوالمرافق، وغيرها من الجهات المعنية، قامت بالمرور على عدد من المنشآت السياحية والمحالّ العامة والمطاعم؛ للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (4) إنذارات، تنوعت ما بين (سلامة وصحة مهنية – عدم التأمين على بعض العاملين بالمنشآت)، وعدد (3) محاضر (نظافة – عدم استكمال الشهادات الصحية)، كما تم إعدام عدد (81) كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.