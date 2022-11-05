إعدام منتجات منتهية الصلاحية في حملة لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية بالتعاون مع التموين والمراقبة الصحية على المحلات التجارية ببعض القرى والمدينة للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

أسفر ت الحملة عن وجود بعض المخالفات مثل: عدم الإعلان عن الأسعار، وإعدام بعض المنتجات لانتهاء صلاحيتها.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.

ويناشد الجهاز بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

جدير بالذكر أن تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والأسواق حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين والتأكيد على توافر السلع.