إعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة لـ«حماية المستهلك» بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد، من خلال التعاون مع مدرية الطب البيطري، حملة تفتيشية على بعض المحال التجارية ببعض القرى للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

واستهدفت الحملة المنتجات ذات الأصل الداجني والحيواني ومنتجات الألبان، إذ أسفرت الحملة عن وجود بعض المخالفات، مثل إعدام بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء صلاحيتها.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على حقوقهم وصحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والأسواق، يأتي حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع.