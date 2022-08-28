إعدام كميات من المواد الغذائية في حملة «حماية المستهلك» بالوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، في محافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية بمشاركة مديرية التموين ومراقبة الأغذية بمنطقة حى المجاهدين، وشارع العدل بالوادي الجديد.

يشار إلى أن حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

الحملة استهدفت عدة منشآت تجارية مثل محلات بيع الخضروات والفواكة ومحلات بيع المواد الغذائية والمقاهي.

أسفرت الحملة عن إعدام كميات من المواد الغذائيه لتغير فى خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام عدد 10 علبة عصير دومتى بطعم الجوافة، وإعدام عدد 25 كيس كاراتيه سناكس.

كما أسفرت الحملة عن إعدام عدد 10 كيلو جرام باذنجان، وإعدام عدد 5 كيلو جرام طماطم.

وتم تحرير عدد من المحاضر منها: عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ونقص فى الاشتراطات الصحية وعدم نظافة المنشأة.

وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.