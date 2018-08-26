إعدام حاويات المهمل يثير غضب التوكيلات الملاحية

أمانى العزازي اعترضت شركات الملاحة على قرار قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، بإلزامها عند إصدار الترخيص أو تجديده، بالتوقيع على إقرار كتابى بتحمل نفقات إعدام الرسائل المحظور استيرادها، أو غير المطابقة للمواصفات، وحاويات المهمل.وقال اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس غرفة م



أمانى العزازي



اعترضت شركات الملاحة على قرار قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، بإلزامها عند إصدار الترخيص أو تجديده، بالتوقيع على إقرار كتابى بتحمل نفقات إعدام الرسائل المحظور استيرادها، أو غير المطابقة للمواصفات، وحاويات المهمل. وقال اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، إن ذلك خارج اختصاصات قطاع النقل، ويعتبر تعهد مفتوح وإساءة استخدام للسلطة. ولفت إلى أن القطاع لابد وأن يبحث عن بديل لحل مشكلة تكدس الحاويات المهملة بساحات الموانئ، بعيداً عن ربط إصدارها بتراخيص النشاط. وطالب بإلغاء الماده 49 من مشروع تعديلات قانون الجمارك المقرر إصداره، موضحاً أن الوكيل الملاحى، أو وكيل السفينة ليس طرفا فى عقد النقل، لكنه ممثل ينوب عن الناقل، وفقا للثابت بالمادة 144 من قانون التجارة البحرية. وحذر من رفض الخطوط الملاحية التعامل مع الموانئ المصرية، إذا ماتم تطبيق تلك الماده فى تعديلات الجمارك الجديد، خاصة أن الشاحن والمستلم المتعاقد معه على استيراد الرسالة، مسئولون عن شحن بضائع ممنوعة، وليس الناقل أو وكيله. وتنص الماده 49 من مشروع تعديل قانون الجمارك، على أنه يجب على الناقل أو وكيله التـأكد من شخصية وإسم المستلم للبضائع قبل الشحن، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة، فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية، فإذا لم يقم الناقل أو وكيله بإعادة الشحن كان للمصلحة إعدامها على نفقته وفقا للإجراءات. وأكد هشام العيسوى، عضو مجلس إدارة شركة القناة، رئيس القطاع القانوني، أن عقد النقل الذى يبرمه الناقل مع الشاحن ينتهى بتسليم البضاعة، ومن ثم ينتهى التزام الناقل والوكيل بميناء الوصول، ليبدأ دور مستلم البضاعة ومسئوليته تجاه مصلحة الجمارك عند الإفراج عنها.

وقال إن قطاع النقل البحرى أو وزارة النقل كسلطة تنفيذية لاتملك المساس بقانون الجمارك، المنوط به تنظيم أمور البضائع منذ وصولها وحتى الإفراج عنها، أو التصرف فيها أو إعادة تصديرها.

ولفت إلى أن القطاع لا يملك أيضا تقييد حق الوكالة المنصوص عليه بالقانون رقم 1 لسنة 1998، بوضع التزام على التوكيل الملاحى لمنحه الترخيص، دون وجه حق.

وأشار إلى أن إلزام الناقل أو وكيله الملاحى بمسؤليته عن صلاحية البضاعة، ليس له سند قانونى، ويعد معرقلا لعقود النقل وطاردا للخطوط الملاحية من الموانئ المصرية، ويعيق الاستثمار.

ولفت عبد العظيم الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط، إلى أن صلاحيات وزارة النقل التابع لها قطاع النقل البحرى، فيما يتعلق بمزاولة نشاط الوكالة البحرية، قاصر على أمرين فقط، هما تحديد الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالترخيص.

ويرى أن الوكيل الملاحى بميناء الوصول نائبا عن الناقل الأخير، ولاعلاقة له بالشاحن، فكيف يقوم قطاع النقل البحرى بإقحامه فى المسؤلية، وربط إصدار تراخيص مزاولة نشاطه الملاحى بتلك المسؤلية؟.

