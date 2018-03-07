محمود زكى:قال المهندس أمجد حسنين عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى إنه تم إعداد مذكرة لوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات بالمولات التجارية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص تشغيل مؤقتة للمشروعات الإدارية والتجارية أسوة بالمصانع.وأضاف حسنين الغرفة طالبت البنك المركزى برفع قيمة التمويل العقارى

محمود زكى:

قال المهندس أمجد حسنين عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى إنه تم إعداد مذكرة لوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات بالمولات التجارية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص تشغيل مؤقتة للمشروعات الإدارية والتجارية أسوة بالمصانع.

وأضاف حسنين الغرفة طالبت البنك المركزى برفع قيمة التمويل العقارى للوحدات إلى 2.5 مليون جنيه بدلا من 950 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى انتعاشة حقيقية فى قطاع التمويل العقارى.

وأوضح أن الغرفة تطالب أيضًا بتمويل المشروعات تحت الإنشاء، خاصة أن القانون الذى يمنع تمويل الوحدات تحت الإنشاء تمت صياغته منذ أكثر من 15 عاما.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى من خلال المطورين لتنمية السوق وتطويره بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى أصبح عليه طلب من الخارج، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.

وأضاف أن الغرفة تسعى لتطبيق العقد المتوازن بين المطورين والجهات المالكة للأراضى.

بينما يقول المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة طالبت هيئة المجتمعات بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة عبر الأجهزة، وذلك بدلا من التعامل مع عدد من الجهات وهو ما أقرته الهيئة، ويتم العرض حاليًا على مجلس النواب.

وأضاف أن دخول مبادرة الغرفة بتولى المكاتب الاستشارية مسئولية إصدار التراخيص فى عدد من المدن يعد نقلة نوعية فى التنمية، وذلك لتوفير الوقت والمجهود.