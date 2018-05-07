إعانة ألف جنيه لصيادي بورسعيد بسبب توقف أعمال الصيد

أماني العزازي بدأ 827 صيادا بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، صرف إعانة مادية من الجهاز التنفيذي للمحافظة قدرها 1000 جنيه، نظرا لتوقف الصيد بسبب "العملية الشاملة 2018" التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب بسيناء.وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان إنه أصدر توجيهاته

أماني العزازي

بدأ 827 صيادا بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، صرف إعانة مادية من الجهاز التنفيذي للمحافظة قدرها 1000 جنيه، نظرا لتوقف الصيد بسبب “العملية الشاملة 2018” التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب بسيناء.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان إنه أصدر توجيهاته بصرف الإعانة من الجهاز التنفيذي مراعاة لظروف الصيادين المعيشية لتأثرهم بتوقف الصيد نتيجة العملية الشاملة، مشيرا إلى أنه تم الصرف في مبني الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للصيادين علي تفهمهم للأمر نظرا لظروف “العملية الشاملة” والحرب ضد الإرهاب، مشيدا بالدور الذي يقوم به رجال الجيش المصري، والشرطة المدنية في حربهما ضد الإرهاب لتحقيق مزيد من الأمن والأمان، وحماية مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.