إعانات البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 50 عاما

أعلنت اليوم الخميس، وزارة العمل الأمريكية، أن إعانات البطالة الجديدة خلال الشهر الجارى هبطت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969 فى انخفاض غير متوقع لطلبات هذه الإعانة لتنزل إلى حوالى 207 آلاف طلب، مقارنة مع تقديرات المحللين التى تجاوزت 220 ألفا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن طوابير العاطلين الذين يصرفون إعانات البطالة لأول مرة تراجع خلال الخمسة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوى منذ حوالى 50 عاما، ليهبط إلى حوالى 220 ألفا و500 من 223 ألفا و250 خلال الأسابيع الخمسة السابقة.

ومع ذلك فقد ارتفع إجمالى عدد العاطلين عن العمل هذا العام حتى الأسبوع المنتهى 7 يوليو الحالى بحوالى 8 آلاف شخص، ليصل إلى أكثر من 1.75 مليون عاطل بينما انخفض عدد طلبات الإعانة الجديدة إلى أقل من 300 ألف طلب هذا الشهر ليؤكد على انتعاش سوق العمل الأمريكية خلال العام الجارى.