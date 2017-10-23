إعادة هيكلة وراء صفقة بـ266 مليون جنيه على هيرميس

مصطفى طلعتأعلنت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading)، على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بقيمة 266 مليون جنيه.وعلمت "المال"، أن الصفقة عبارة عن عملية إعادة هيكلة ونقل ملكية عادية بين المساهمين بالشركة، على عدد 12 مليون سهم



مصطفى طلعت

أعلنت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading)، على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بقيمة 266 مليون جنيه.

وعلمت “المال”، أن الصفقة عبارة عن عملية إعادة هيكلة ونقل ملكية عادية بين المساهمين بالشركة، على عدد 12 مليون سهم، كما أن العملية لم ينتج عنها أي تغيير فى هيكل المساهمين.

ويبلغ رأسمال “هيرميس” 3.07 مليار جنيه، موزعاً على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وبلغت أرباح المجموعة 402.58 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 67.5 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

ويقصد بالصفقات ذات الحجم الكبير Block Trading تلك التي تزيد قيمتها على المتوسط اليومي لحجم التداول للورقة المالية محل التعامل، وبما لا يقل عن 1% من حقوق التصويت بها، وبحد أدنى مليون جنيه، أو تلك العمليات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، على ألا تقل قيمة الأمر للطرف المقابل عن مبلغ 500 ألف جنيه.