إعادة مزاولة نشاط الدولية للسمسرة في الأوراق المالية 31 مايو

المال خاص:أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ان انتهاء مدة ايقاف شركة "المجموعة الدولية للسمسرة" عن مزاولة النشاط، في تاريخ 30 مايو الجاري، وذلك عقب انتهاء فترة الايقاف والبالغة 30 يومًا.يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت ايقاف الشركة عن العمل بسبب وجود مخالفات تم إنذارها بها مرتين

المال خاص:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ان انتهاء مدة ايقاف شركة “المجموعة الدولية للسمسرة” عن مزاولة النشاط، في تاريخ 30 مايو الجاري، وذلك عقب انتهاء فترة الايقاف والبالغة 30 يومًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت ايقاف الشركة عن العمل بسبب وجود مخالفات تم إنذارها بها مرتين الا ان الشركة لم تقم بإزالتها، لتقرر الهيئة ايقافها لمدة 30 يومًا.

وأشارت الهيئة في بيان لها انه نظراً لانتهاء مدة الإيقاف المحددة بالقرار المشار إليه، فإنه سوف يتم إعادة مزاولة الشركة لنشاطها اعتباراً من الأربعاء الموافق 30/05/2018.