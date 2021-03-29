إعادة محاولة سحب «السفينة الجانحة» بنسبة 100% في الثالثة عصرًا

انت قد نجحت قاطرات هيئة قناة السويس والقاطرات المساعدة الهولندية والمصرية، في سحب السفينة على بعد 100 متر من مكان الشحوط

أكدت مصادر ملاحية أنه تم وقف أعمال المناورات الخاصة باستكمال سحب السفينة الجانحة التابعة للخط الملاحي “إيفر جرين” إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وكانت قد نجحت قاطرات هيئة قناة السويس والقاطرات المساعدة الهولندية والمصرية، في سحب السفينة على بعد 100 متر من مكان الشحوط، وتم استكمال أعمال الشد والسحب الساعة الحادية عشر.

وبحسب المصادر من المقرر أن تكون المحاولة التالية لاستكمال أعمال السحب خلال الساعة الثالثة مع زيادة تيار الرياح المرتقبة.

من جانبه كشف القبطان صبري نصر، رئيس مركز المحاكاة بقناة السويس عن إعادة المناورة مرة أخرى خلال الساعات المقبلة، لاستكمال قطر السفينة مرة أخرى بعد أن تم قطرها بنسبة 80%.

ولفت الى أن قناة السويس لديها أحدث المحاكيات العالمية المطابقة للمنظمة البحرية العالمية، وتم استخدامه في مكافحة التلوث والبقع الزيتية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز المحاكيات منذ قليل، مشيرا إلى أنه تم تدريب قرابة 700 ربان بجنسيات مختلفة عالمية وخطوط ملاحية عالمية بالمركز.

وتابع أنه تم عمل محاكاة لمواجهة الحوادث البحرية بالقناة، أو القناة الجديدة ، كما تم تدشين عددا من الكباري مؤخرا بقناة السويس، وتم عمل محاكاة لمرو السفن أثناء فتح وغلق تلك الكباري.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.