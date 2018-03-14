إعادة محاكمة 33 متهما في أحداث مسجد الفتح 9 مايو

نجوى عبد العزيزقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث «مسجد الفتح»، وذلك لجلسة 9 مايو لسماع الشهود مرافعة الدفاعوفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن كل متهم، واستم

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث «مسجد الفتح»، وذلك لجلسة 9 مايو لسماع الشهود مرافعة الدفاع

وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن كل متهم، واستمعت إلى طلبات الدفاع حيث طلب دفاع أحد المتهمين وصمم على سماع شهود الإثبات

وطلب هيئة الدفاع عن المتهمين مجتمعين بالتأجيل استعدادا للاطلاع والمرافعة، ورفعت الجلسة للقرار، وأصدرت قرارها السابق.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013