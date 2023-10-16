إعادة كريم عبد العزيز ومحمد إمام أفلام الزعيم .. «مغامرة كبيرة»

قرر بعض نجوم السينما المصرية الكبار أمثال كريم عبد العزيز ومحمد امام نجل النجم القدير عادل امام ، اعادة تقديم أفلام الزعيم كما يلقبه الجماهير بالوطن العربي التي قدمها في تاريخه السينمائي بفترة الثمانينات والتسعينات مرة ثانية للجمهور .

ويعيد كريم عبد العزيز تقديم فيلم ” انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط” مرة ثانية الفترة القادمة ، بعد تقديم الزعيم له عام 1981 ، تأليف الراحل وحيد حامد وإخراج والد كريم عبد العزيز المخرج القدير محمد عبدالعزيز، ودارت أحداثه حول أستاذ قانون جامعي، يتعرف على فتاة ليل يذهب لقضاء ليلة معها في منزلها فيصل عشيقها المقاول، فيشتبكان سويًا ويقتل سليمان توفيق، بينما يحاول الدفاع عن نفسه، وبينما ينقل سليمان الجثة لسيارته للتخلص منها، يراه صديق القتيل ويبدأ ابتزازه بمطالبته بمبلغ مالي شهريًا مقابل كتمانه السر.

كما يعيد النجم محمد عادل امام تقديم فيلم والده ” شمس الزناتي” الذي قدمه منذ 32 عاما تقريبا ، والفيلم الجديد يتولى اخراجه أحمد خالد موسى وتشارك في بطولته مع محمد امام ياسمين صبري.

فيلم شمس الزناتي عرض في عام 1991، وكانت تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث تتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها، يسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يُدعى شمس الزناتي الذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

فيلم شمس الزناتي بطولة عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، مصطفى متولي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، نهى العمروسي، والعمل من تأليف مجدي هداية وإخراج سمير سيف.

عمر عبد العزيز : الأهم من إعادة تقديمها كيفية معالجتها سينمائيا والأفضل البحث عن أفكار جديدة

أعرب المخرج عمر عبد العزيز عن كون ” شمس الزناتي” هي رواية عالمية ويمكن تقديمها بشكل جديد لكن الأهم المعالجة كيف ستتم في الفيلم الجديد الذي يريد محمد عادل امام تقديمه للجمهور .

أضاف في حديثه للمال أن ” بين الأطلال” قدمه نفس المخرج برواية أخرى” اذكريني” للأديب الراحل يوسف السباعي لكن بمعالجة مختلفة .

وتابع قائلا إن كريم عبد العزيز حينما قدم فيلمه ” البعض يذهب للمأذون مرتين ” منذ سنوات قام بأخذ عنوان فيلم النجم عادل امام فقط ” البعض يذهب للمأذون مرتين ” ، لكن القصة التي قدمها كريم في فيلمه لم تشبه قصة فيلم عادل إمام .

ولفت عبد العزيز إلى أنه يفضل تقديم أفكار جديدة في السينما والأفلام ، بدلا من اعادة تدوير الأفكار والموضوعات القديمة التي قدمها النجوم الكبار للجمهور العربي وحققت نجاحات كبيرة .

سمير الجمل : فيلم شمس الزناتي هو في النهاية عمل سينمائي تجاري بحت في تاريخ عادل امام

بينما رفض السيناريست سمير الجمل إعادة تقديم عملا سينمائيا قديما حاليا، مؤكدا أنه يجب الابتعاد عن مثل هذه التجارب تماما .

أكد أيضا أن فيلم شمس الزناتي هو في النهاية عمل سينمائي تجاري بحت في تاريخ عادل امام ، ومأخوذ عن فيلم عالمي قتل بحثا” الساموراي السبعة” ، وتقديمه مرة ثانية ماهو إلا بهدف الجذب الجماهيري بسبب البطولة الجماعية فيه ليكون هناك رهانا عليه بشكل مختلف.

وتابع ان الراحل فريد شوقي قدم فيلم ” أمير الانتقام” 3 مرات لكن كل مرة كان يقدمه بشكل مختلف ، فمرة قدمه بطريقة الأبيض والأسود وتارة بتقديمه كبطولة بدلا من الدور الثاني ، فتغير مناخ الفيلم نفسه ، لكن في النهاية اعادة تجارب قديمة في السينما لأي فنان يجب أن يتوقف وينتهي تماما ونبحث عن أفكار جديدة دائما .

عماد يسري :لايستطيع أحدا أن يقدم فيلما سينمائيا مثل ” شمس الزناتي” مرة ثانية

كما رفض الناقد الفني عماد يسري إعادة مثل هذه الأفكار مرة ثانية مرجعا سبب التوجه لتقديم ذلك إلى الوصول لما آلت اليه السينما المصرية حاليا من وضع سئ هو مؤلفي الأفلام السينمائية الحديثة وصناعها .

وشدد يسري أنه لايستطيع أحدا أن يقدم فيلما سينمائيا مثل ” شمس الزناتي” مرة ثانية سواء على مستوى التأليف أو الاخراج أو التمثيل .

وأكد أن مؤلفي الأفلام السينمائية في فترة الثمانينات كانوا مخلصين للسينما ومهنتهم والفن ، لذلك قدموا أروع الأفلام السينمائية مثل شمس الزناتي وغيرها في تلك الفترة .