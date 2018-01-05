إعادة فتح مينائي السويس والزيتيات بعد تحسن الطقس

قرر اللواء هشام أبوسنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح مينائي السويس والزيتيات أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية. وقال رئيس الهيئة، في تصريح اليوم، إن حالة الطقس شهدت مساء اليوم تحسنًا واستقرار الرياح والأمواج، وأنه تم اتخاذ قرار بعودة العمل في ميناءي السويس والزيتيات. وأشار إلى



قرر اللواء هشام أبوسنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح مينائي السويس والزيتيات أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وقال رئيس الهيئة، في تصريح اليوم، إن حالة الطقس شهدت مساء اليوم تحسنًا واستقرار الرياح والأمواج، وأنه تم اتخاذ قرار بعودة العمل في ميناءي السويس والزيتيات.

وأشار إلى السماح للسفن الموجودة بمناطق الانتظار الخارجية بخليج السويس والبحر الأحمر بالدخول إلى أرصفة الميناءين بعد استئناف العمل، موضحًا أن هناك تواصلا مستمرا من غرفة عمليات الهيئة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة في حالة عودة التقلبات الجوية حفاظًا على سلامة السفن والموانئ.