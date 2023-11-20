إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثامنة صباحا، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

حيث يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و439 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كما أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 439 شاحنة و595 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 124 شاحنة و589 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 315 شاحنة و 6 سيارات.

حيث يشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن وهي الحرية، امل وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1230 طن بضائع و178 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة و آور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 580 سيارة بوزن 1160 طنا قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 950 راكبا.