إعادة فتح ميناء «شرم الشيخ» بعد تحسن الأحوال الجوية اليوم

عاد ميناء شرم الشيخ إلى عمله صباح اليوم بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية

استأنف ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، الحركة الملاحية والأنشطة البحرية، صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

ويعد ميناء شرم الشيخ أحد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية.

وتتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وذكر أن هيئة البحر الأحمر تضم موانئ تجارية: السويس (بورتوفيق)، سفاجا، نويبع.

وتضم موانئ سياحية، وهى: الغردقة، شرم الشيخ، دهب، طابا، مرسى علم.

وتضم موانئ تعدينية وهى: الحمراوين، القصير، أبو غصون، أبو زنيمة، أبو طرطور، رأس حجرية، سفاجا التعدينى.