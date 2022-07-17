إعادة فتح محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان أمام حركة السيارات

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح محور 26 يوليو من مدينة السادس أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان أمام حركة السيارات بعد إغلاقه لمدة 10 أيام عقب انتهاء أعمال هدم نفق الأمن المركزي.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة محور 26 يوليو وهدم نفق الأمن المركزي، ونفذت الآتي:

أولًا: الغلق العرضي لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر فى إتجاه ميدان لبنان، على أن يكون المسار البديل للمركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب في الوصول لميدان لبنان استخدام مسطح محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق (الإسكندرية – القاهرة) الصحراوي، واستكمال السير بالطريق الصحراوي وصولاً لمطلع الطريق الدائري “القوس الغربي”، ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان أو محور أحمد عرابي.

ثانيًا: المركبات القادمة من ميدان لبنان في إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي يتم تحويلها في نفس الإتجاه من منطقة أعلى المنصورية، إلى الطريق المستحدث الذي تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كم تقريبًا ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي، إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.

وكانت مدة تنفيذ الأعمال 10 أيام إعتبارًا من الساعة السادسة، صباح يوم الجمعة الموافق 8/7/2022 على مدار اليوم.

من جانبها، وضعت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.