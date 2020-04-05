الإسكندرية

إعادة فتح مبنى المطور الجمركي بميناء الإسكندرية بعد تطهيره (صور)

استأنفت مصلحة الجمارك بالإسكندرية العمل بالمطور الجمركي بعد الانتهاء إجراءات التعقيم الخاصة به
السيد فؤاد 4:58 م, الأحد, 5 أبريل 20 4:58 م, الأحد, 5 أبريل 20

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قامت مصلحة الجمارك بإعادة فتح المطور الجمركي بميناء الإسكندرية بعد الانتهاء من تطهيره وتعقيمه، بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الأول من المستخلصين المترددين على المطور.

يأتي ذلك على خلفية ما تردد على أن مصلحة الجمارك قامت بغلق المطور الجمركي لمدة 14 يومًا تحسبًا لظهور عدوى جديدة بين المترددين على المطور.

وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية إنه تم إخلاء المبنى أمس لتطهيره وتعقيمه ضمن خطة الميناء لتطهير وتعقيم المباني والساحات والشاحنات والسفن والبضائع وسيارات ركوب العاملين.

وأضاف أن إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والشركات المختصة بتطهير وتعقيم هذه الأماكن يومياً علي مدار الساعة، وذلك في إطار تنسيق الجهات المعنية بالميناء لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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بقلم السيد فؤاد

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