إعادة فتح كوبري العاشر من رمضان بعد انتهاء أعمال تركيب الجباريت

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة سير السيارات على كوبري العاشر من رمضان، عقب إغلاقه لمدة 6 ساعات لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت الخاص بالكوبري في محافظة القاهرة.

كانت المرور قد وضعت الخدمات اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت الخاص بكوبري العاشر من رمضان للقادم من ميدان أسر النبي، تجاه الفسطاط.

واستلزم ذلك الغلق الكلي للكوبري في ذات الاتجاه وذلك لمدة ليلة واحدة، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 9/9/2022، حتى الساعة 6 صباحًا.

ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.