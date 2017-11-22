إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد إغلاقهما

معتز محمود قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت مساء اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسف

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت مساء اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

وكانت إدارة الحركة بالميناء قد قررت صباح أمس الأول الثلاثاء غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجومائية، وزيادة سرعة الريح وارتفاع الموج.

وفى هذا السياق، بدأت إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد 10 سفن كانت جاهزة للسفر، ثم بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز اليومين الماضيين طبقا لأولوية التراكي.

ومن ناحية أخرى، شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظا على الأرواح والممتلكات.