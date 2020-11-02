نقل وملاحة

إعادة فتح بعض الطرق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول

الهيئة تنصح بعدم التحرك على الطرق التي تأثرت مؤقتًا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك
محمود محسن 8:16 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 8:16 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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أعلنت هيئة الطرق والكباري عن فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول بها، وهي طريق (القصير/ قفط)، و(رأس غارب / الغردقة)، و(طور سيناء / مفارق فيران)، وتقاطع (وادي وتير مع طريق دهب / نويبع).

وأضافت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه سيستمر غلق بعض الطرق لحين الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، وهي طريق (الصعيد / البحر الأحمر : “سوهاج – سفاجا”)، حيث يوجد إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء من طبان الطريق بالكم (85 – 90) من سفاجا، وجاري إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري .

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وأوضحت هيئة الطرق والكباري أن طريق (الشيخ فضل / رأس غارب) يوجد به قطع في أجزاء من الطريق بمواقع متفرقة في المسافة من كم 40 إلي كم 90 من الشيخ فضل.

وبخصوص طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا (قبل نفق سنور)، لفتت الهيئة إلى أن تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

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وقالت الهيئة أن يوجد بطريق (مفارق فيران / كاترين) إطماءات ونحر وقطع في بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70، وجاري إزالة أثار السيول بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالسادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق استمرار اتخاذ أعلي درجات اليقظة والحذر، كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

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وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وإنها جاهزة للتدخل فورا.

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بقلم محمود محسن

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