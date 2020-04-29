إعادة توثيق عقود بيع السيارات بالشهر العقاري.. الأسبوع المقبل

اعتبارًا من الأحد المقبل

أعلنت الإدارة العامة للبحوث القانونية- التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عن إعادة تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات بمختلف أنواعها في مكاتب توثيق الشهر العقاري اعتبارًا من الأحد المقبل.

وبحسب المنشور، التي حصلت “المال” على نسخة منه، وجه مجلس الوزراء بإسثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكل أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية، من الخدمات المعلق تقديمها للمواطنين من فروع التوثيق بمختلف المحافظات.

كان رئيس الوزراء إصدر قرار بتعليق تقديم كافة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للجمهور، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الماضي؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة الزيتون أوتو مول، الموزع المعتمد لسيارات “جيلي، وجاك”، إن قرار إعادة تقديم خدمات توثيق عقود بيع السيارات سينعكس بالإيجاب على أداء السوق المحلية، من خلال تنشيط حركة البيع، سواء للمركبات الجديدة والفئات المستعملة، التي تعتمد على تقديم العقود الموثقة والتوكيلات من جانب الأفراد.

وأضاف أن القرار سيعزز من مبيعات السيارات الخاضعة لبرامج “الإحلال والاستبدال” للمركبات، التي تستحوذ على النصيب الأكبر حجم تداول عمليات البيع بنسب تتعدى 50%، قائلًا: “عمليات الاستبدال مرتبطة بعقود البيع الموثقة ونقل الملكية للأفراد الصادرة عن الشهر العقاري”.

ويوضح المنشور التالي؛ صورة من نص القرار الصادر بإعادة تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات: