إعادة تقييم الفروع الجغرافية ونقاط بيع «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى

كشف أيمن الألفى، العضو المنتدب لــ “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى عن إعادة تقييم الفروع الجغرافية التى تمتلكها شركته على مستوى الجمهورية، والبالغة 8 فروع، إضافة الى نقاط البيع الأربع لها.

وقال الألفى العضو المنتدب لـ المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة إن الـ6 شهور المقبلة سوف تشهد إعادة تقييم الفروع ونقاط البيع للشركة لمعرفة نقاط القوة وتنميتها ونقاط الضعف وعلاجها ودعمها بكل ما يلزمها تقنيًا او فنيًا على مستوى البيع المباشر لتطويرها.

وأضاف أن الشركة تسير بمعدلات النمو الموضوعة لها فى الخطة المستهدفة للعام المالى الحالى، ويتم التأكد من ذلك شهر بشهر وفعليًا تحقق التارجت –الأقساط المخطط جلبها – خلال النصف الأول.

المصرية الإماراتية تخطط لجلب 210 ملايين جنيه أقساطًا

وأكد أن المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى تستهدف 210 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 149 مليون جنيه للعام المالى الماضى.

وأوضح العضو المنتدب لـ”المصرية الإماراتية ” إنه لن يتم افتتاح أية فروع جديدة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، وذلك لانشغال فريق العمل بتقييم الفروع ومراقبة مستهدفاتها وعمل دراسة مسحية على أهم المنتجات التى تتناسب مع كل فرع، وكل نقطة بيع على حدى ووضع وتزويد المنتجات المناسبة فى الفروع التى تلائمها.

وتابع أن الفروع الجغرافية المقصود منها الانتشار على مستوى المحافظات، من ناحية بصفتها الذراع التسويقية لشركة التأمين، إضافة إلى قدرتها على مساعدة الشركة فى تحقيق الأقساط المخطط لها من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن فروع الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة كان لها القدرة على جذب كوادر ذات مستوى عالٍ من الجودة، بحيث يجعل للشركة شكلًا مؤسسيًا مميزًا.

وأشار إلى أن شركته حققت الشركة العام المالي الماضي إجمالي اقساط 149 مليون جنيه، مقابل 107 ملايين جنيه بزيادة 42 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه، بنسبة نمو قدرها 40%.

95 مليون جنيه مطالبات مسددة العام الماضى

بينما سددت الشركة مطالبات -تعويضات- بقيمة 95.1 مليون جنيه تعويضات، مقابل 31 مليون جنيه، حرصًا منها على أداء الخدمة للعميل على أكمل وجه، باعتبار أن الأساس بالنسبة له الحصول على الحماية والتعويض.

وحققت الشركة إجمالي استثمارات العام الماضي بقيمة 228.8 مليون جنيه مقارنة بـ115.5 مليون جنيه بزيادة 113.3 مليون جنيه بمعدل نمو 98% فيما إرتفع إجمالى حقوق المساهمين بالشركة العام الماضي الى 61.1 مليون مقابل 47.1 بنسبة زيادة قدرها 30%.

وزاد إجمالي حقوق حملة الوثائق العام الماضى 121 مليون جنيه، مقارنة بـ71.3 مليون جنيه، بارتفاع 49.7 مليون جنيه، بمعدل نمو 70%، وكذلك قفز إجمالى قيمة الأصول للمصرية الإماراتية إلى 358 مليون جنيه، مقابل 173.5 مليون جنيه بزيادة 184.5 مليون جنيه بمعدل نمو 107%.