إعادة تطوير مطار أثينا القديم يرفع أسعار العقارات لمستويات مدينة نيويورك

من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 14 ألف يورو للمتر المربع بحلول عام 2025

منح إعادة تطوير مطار أثينا القديم فرصة نادرة للحصول على منازل قريبة من البحر ومن مدينة كبرى، مما رفع أسعار المنازل التي ستقام على أرض المطار حتى قبل البدء في البناء.

إعادة تطوير مطار أثينا القديم

وتقول وكالة بلومبرج إن الطلب كان قويا للغاية لدرجة أن جميع الشقق في أحد الأبراج ذات ال45 دورا والفيلات ال27 التي تطل مباشرة على البحر سيتم بيعها بداية العام القادم، إن لم يكن قبل ذلك الموعد، بحسب شركة لامدا ديفيلوبمنت القائمة بتطوير المشروع.

حصلت الشركة بالفعل على مقدمات بقيمة 700 مليون يورو (تعادل 820 مليون دولار) وسط طرح الوحدات السكنية بأسعار تبدأ من 9 آلاف يورو للمتر المربع.

ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى 14 ألف يورو بحلول عام 2025، وهي أعلى مستويات للأسعار في اليونان وتضاهي تلك السائدة في نيويورك وشنغهاي وجنيف.

المبيعات المبكرة لوحدات المشروع السكنية تعد مؤشر جيد للمشروع التنموي الأكبر في اليونان.

ويمتد المشروع على منطقة تعادل مساحة موناكو ثلاث مرات. ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تطوير منطقة مطار إلينيكون الذي خرج من الخدمة إلى إضافة نسبة 2.2% إلى اقتصاد البلاد و 80 ألف فرصة عمل.

ويعرف المشروع حاليا باسم ذا إلينيكون، وهو يشكل مصدر دعم لليونان التي انكمش ناتجها نحو الربع خلال أزمة المديونية. وتسببت الجائحة لاحقا في خفض الناتج بنسبة 8.2% العام الماضي.

تم إغلاق المطار عام 2001 وتم بيع الأرض لشركة لامدا عام 2014 لكنها ظلت أرض فضاء منذ ذلك الحين.

ولعبت التجاذبات السياسية دورا في تأجيل البدء في المشروع وتبعتها تداعيات أزمة المديونية.

وتم تصميم المشروع لكي يكون أنموذجا لما يجب أن تكون اليونان عليه، إذ سيتم توفير الطاقة عبر المصادر المتجددة وستتولى المجسات مراقبة كل شئ في المدينة بداية من الإضاءة حتى جمع الزبالة.

ستصبح إلينيكون واحدة من التجمعات الخضراء الذكية الأولى عالميا.