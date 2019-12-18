إعادة تشكيل مجلس هيئة السلع التموينية

ينص التعديل وفقا لقرار مجلس الوزراء على أن تم تشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية لتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

تشكيل هيئة السلع التموينية برئاسة وزير التموين

ينص التعديل وفقا لقرار مجلس الوزراء على أن تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويكون المجلس بعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزى ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب.

ويضاف للعضوية رئيسا مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والقابضة للنقل البحرى والبرى .

كما تضم العضوية رئيسا مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وإدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضم العضوية ممثلون لكل من وزارات (الدفاع- الزراعة واستصلاح الاراضى- التجارة والصناعة- المالية – التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى- التموين والتجارة الداخلية).

ويضاف لهم عضوين من ذوى الخبرة.

وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على عدة قرارات أخرى منها الموافقة على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية) إيجاس) وشركات أجنبية ووطنية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقتي (ستار البحرية بالبحر المتوسط)، و(غرب شربين الأرضية بدلتا النيل).