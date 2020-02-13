إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة وجابر نصار عضوا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة في المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة في المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ونصّ قرار رئيس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وهو الصندوق الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016 .

ونص القرار على أن يتم تشكيل صندوق رعاية الطفولة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة .

ونص على أن يكون التشكيل بعضوية الدكتور جابر نصّار رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومنى منير عضو مجلس النواب، وأمل زكريا عضو مجلس النواب.

وحدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، اختصاصات صندوق رعاية الطفولة والذى يستهدف رعاية الأطفال.

ونص القانون على أن ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونص القانون على أن تكون اختصاصات مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه والمتضمنة :

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2– إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

3– إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.

5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.