إعادة تشكيل لجنة البت في دراسات الجدوى لشركات التأمين

عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تشكيل لجنة البت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للشركات العاملة في نشاط التأمين، بقرارها 1472 لسنة 2023.

وجاء القرار في مادته الأولى بأن تشكل لجنة للنظر في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تقدم رفق طلبات الموافقة المبدئية لإنشاء شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة التأمينية، إعمالًا لنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقتنون رقم 10 لسنة 1981 برئاسة الدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة.

وتضمن القرار أسماء الأعضاء، وجاء بأن يكون نائب رئيس اللجنة؛ المستشار رضا عبد المعطي، والدكتور عادل محمد حسين؛ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والدكتور سليمان عبد الصمد؛ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الحكومية، وخالد تهامي؛ رئيس الإدارة المركزية لإعادة التأمين، والدكتور محمود سماحة؛ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وحاتم محمد نور الدين؛ رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص، وأسامة بيومي؛ المشرف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية.

ويتولى الأمانة الفنية للجنة مصطفى أحمد خليل؛ مدير عام الإدارة العامة لفحص شركات التأمين، وفردوس أحمد درويش؛ أخصائي أول بالإدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين.

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