إعادة تشغيل ممفيس للأدوية.. والخسائر نصف مليون جنيه

مصطفى طلعتقرر مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل مصانع الشركة مرة أخرى، بعد إضراب للعاملين استمر 5 أيام متواصلة.وقدرت إدارة "ممفيس" للأدوية، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة اليوم، الخسائر الناجمة عن التوقف لفترة 5 أيام عمل بنحو نصف مليون جنيه.وكان العاملون بالشركة



مصطفى طلعت

قرر مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل مصانع الشركة مرة أخرى، بعد إضراب للعاملين استمر 5 أيام متواصلة.

وقدرت إدارة “ممفيس” للأدوية، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة اليوم، الخسائر الناجمة عن التوقف لفترة 5 أيام عمل بنحو نصف مليون جنيه.

وكان العاملون بالشركة قد دخلوا في إضراب يوم الأربعاء الماضي، اعتراضا على تخفيض قيمة مكافأة الأرباح عن العام الماضي بسبب تكبدها خسائر، ما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بإغلاقها مؤقتاً منذ ذلك التاريخ بغرض الحفاظ على الأصول والممتلكات.

وقال مجلس إدارة ممفيس إن قرار إعادة التشغيل جاء بعد اجتماع أعضاء اللجنة النقابية والعاملين بالشركة ومسؤولي الشركة القابضة للأدوية، وتعهد اللجنة النقابية والعاملين بإعادة تشغيل جميع الأقسام وقطاعات الشركة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للشركة، تصدر ممفيس منتجاتها إلى 30 دولة على مستوى العالم، وبدأت نشاطها عام 1940، وتمتلك الشركة القابضة للأدوية نحو 60% من أسهمها، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نحو 10% من الأسهم، والنسبة المتبقية أسهم حرة تداول بالبورصة.

ويبلغ رأسمال “ممفيس” المرخص 100 مليون جنيه، والمدفوع 56.25 مليون جنيه، وتحولت الشركة للخسارة في العام المالي الماضي بخسائر بلغت 34.220 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 89 ألف جنيه.