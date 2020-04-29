إعادة تشغيل «جراج روكسى» ومنح حوافز لأصحاب السيارات

قال العميد ماجد ظريف، المتحدث الرسمى لشركة الجراجات الذكية، إنها انتهت من عمليات التطوير التى أجرتها على جراج روكسى خلال الفترة الماضية، لإعادة افتتاحه للجمهور بتخفيضات فى الاشتراكات.

وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الحوافز التى وفرتها الشركة للعملاء تشمل خفض سعر الساعة لتصل إلى 10 جنيهات بدون حد أدنى للركنة – بدلا من 15 جنيها، وخفض أسعار الاشتراكات الشهرية إلى 2000 جنيه بدلا من 2750.

كما خفضت الشركة أسعار اشتراكات النصف يوم، لتكون قيمتها 1500 جنيه بدلا من 2000، لفترة 12 ساعة من 7 صباحا حتى 7 مساء طوال الشهر، وغلق المقر قبل فترة حظر التجوال بساعتين، موضحا أن الجراج مازال لا يعمل بكامل طاقته، نظرا لاعتماد عدد كبير من أصحاب السيارات على الركن فى الشوارع المحيطة لمنطقة جراج روكسى فى مصر الجديدة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال جولته الأخيرة بمنطقة مصر الجديد فى الفترة الماضية، أصدر توجيهات باتباع الأساليب الحديثة لحل مشكلة التكدس المرورى فى منطقة مصر الجديدة، وعليه قامت أكثر من حملة بمنع أصحاب السيارات الركن فى الشوارع، لكن عادت الأمور مرة أخرى بعد انتهاء حملات الأمن.

وأكد أن الشركة تعول على المحافظة فى إيجاد حل أو إصدار قرار ملزم لكل ملاك السيارات بعدم الركن فى الشوارع القريبة من الجراج، على غرار المنفذ بوسط البلد، الأمر الذى سيساهم فى زيادة عدد مستخدمى الجراج.

كانت شركة الجراجات الذكية قررت فى سبتمبر الماضى إغلاق الجراج مؤقتا للانتهاء من بعض التطويرات بعد اكتشافها ضرورة إجراء هيكلة داخلية فى الأنظمة المتحكمة فى آليات التشغيل، بهدف التسريع بدخول وخروج السيارات، لإرضاء العملاء وتقديم خدمة أفضل، خاصة أن هذه الأمور لم تكن معلومة بوضوح أثناء فترة التشغيل التجريبى فى أبريل 2019.

ويتكون جراج روكسى من 4 طوابق تحت سطح الأرض، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة «850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع و850 المرحلة الثانية».

والجراج مدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد جراج روكسى أول جراج أتوماتيكى فى مصر، ويعمل آليا دون تدخل للعنصر البشرى، وهو مزود بأعلى عوامل الأمان وأساليب مكافحة الحريق، والحفاظ على السيارات من السرقات والخدش والعوامل الجوية، وقامت محافظة القاهرة بتوقع عقد إدارة تشغيل الجراج مع الشركة بنظام «Bot»، لمدة 25 عاما.

والهدف من المشروع عند طرحه، حل أزمة المرور فى منطقة مصر الجديدة، عبر إيجاد مكان انتظار للسيارات، والقضاء على الساحات العشوائية فى محيط ميدان روكسى.