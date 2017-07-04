إعادة تشغيل القطارات على خط قلين كفر الشيخ

المال - خاص قام ظهر اليوم المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقد فيها منطقتي غرب ووسط الدلتا، رافقة فيها المهندس خالد فاروق، نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية لمتابعة أعمال تجديدات السمك والمزلقانات. وأثناء الجولة بمنطقة غرب الدلتا تفقد شوشة خط قلين دمنهور وأصدر تعليماته بإعاد



المال – خاص

قام ظهر اليوم المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقد فيها منطقتي غرب ووسط الدلتا، رافقة فيها المهندس خالد فاروق، نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية لمتابعة أعمال تجديدات السمك والمزلقانات.

وأثناء الجولة بمنطقة غرب الدلتا تفقد شوشة خط قلين دمنهور وأصدر تعليماته بإعادة تشغيل الخط بعد توقفه صباح اليوم نتيجة سرقة مسامير تثبيت قضبان السكة بعد إعادة تركيبها والتأكد من إجراءات سلامة مسير القطارات ومرور أول قطار رقم ٤٦٥ الساعة الثالثة عصرا.

كما تفقد عدد من المزلقانات على الخط أثناء مرورة على شريط السكة الحديد للتأكد من إجراءات السلامة المتبعة عند حدوث اعطال في نظم الاشارات أو أى عطل على شريط السكة الحديد يؤثر على أمن وسلامة الركاب.

وفى نهاية الجولة قرر صرف مكافأة لبعض العاملين بهندسة السكة نتيجة إعادة تثبيت مسامير السكة في وقت قياسى لعدم تعطيل حركة مسير القطارات على خط قلين دمنهور .