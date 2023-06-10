إعادة ترشيح أحمد مصطفى لمنصب نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية

قرر مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية اعادة ترشيح المهندس أحمد مصطفي عضو مجلس الادارة لمنصب نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية في الانتخابات القادمة.

ومن المقرر أن يتم عقد انتخابات منظمة الفياتا العالمية، والتي تضم كافة وكلاء الشحن على مستوى العالم، خلال شهر اكتوبر 2023 حيث قامت الشعبة، بإرسال خطاب رسمي بذلك إلى المنظمة، وذلك لاستكمال مسيرة وخدمة اعضاء الجمعية العمومية ومصالحهم على المستوي الدولي من خلال منظمة الفياتا.

من ناحية أخرى أعلنت منظمة الفياتا العالمية (FIATA ) عن إصدار ارشادات جديدة للنقل الأمن للبضائع الخطرة في نسختها الثالثة من كتيب البضائع الخطرة.

وأوضحت منظمة الفياتا، أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (FIATA) أن هذا يعد مقدمة للوائح الخاصة بالتعامل الأمن مع البضائع الخطرة ونقلها، والتي تم تصميمها لتقديم موارد التدريب وزيادة الوعي بالطريقة التي يتعامل بها وكلاء الشحن مع البضائع الخطرة.

كما توفر الإرشادات لوكلاء الشحن رؤى ثاقبة لطبيعة وخصائص وظروف المواد الخطرة، مما يمكنهم من التنقل في تعقيدات النقل بثقة.

كما تم تطوير هذا الكتيب تحت مظلة هيئة FIATA الاستشارية للسلامة والأمن (ABSS) جنبا إلى جنب مع خيرة إدارة البضائع الخطرة (DGM) ونادي TT والرابطة الدولية لتنسيق مناولة البضائع (ICHCA)، وهو مصدر تمهيدي للصناعة.

كما أنه من خلال الالتزام بهذه التوصيات فيمكن أن تساهم تلك الضوابط وكلاء الشحن في توحيد وتحسين ممارسات السلامة بما يتماشى مع اللوائح الحالية، وتعزيز نظام نقل عالمي أكثر أمانا، وفقا لمنظمة الفياتا.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من إصدار الاتحاد الدولي للنقل الجوى (FIATA) والمنتدى العالمي للشاحنين (GSF) ، ميثاقا متفقا عليه لحماية البيانات وإدارتها في التجارة الدولية.

وفي هذا الصدد صرح نیلز بيك، رئيس منظمة الفياتا، أن ضوابط البضائع الخطرة، في نسختها الثالثة، كأداة مفيدة للتخفيف من المخاطر، وحماية الأرواح، ودعم معايير الصناعة.

وأضاف أن المنظمة تعمل على تشجيع جميع وكلاء الشحن على اغتنام هذه الفرصة لتزويد انفسهم بالمعرفة المطلوبة للتعامل مع البضائع الخطرة ونقلها بشكل مسؤول”.

كانت قد أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية ” الايفا ” ، عن حصولها مؤخرا للمرة الثالثة على التوالي على اعتماد منظمة الفياتا العالمية بسويسرا على تدريس دبلومة الفياتا المتقدمة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكدت الدكتورة أميرة شوقي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة التدريب، أن دبلومة ” إدارة سلاسل الامداد من الدبلومات المتقدمة عالميا وأنها تدرس بمصر على نفس المناهج الدولية المعترف بها بجميع الدول الأعضاء بمنظمة الفياتا .

وأوضحت أن إعادة إجازة المنظمة بجنيف لتدريس الدبلومة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – كلية النقل الدولي واللوجستيات – تأتي بعد مجهود كبير تم بذله من قبل الشعبة والأكاديمية .

ولفتت إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه مشاكل سلاسل الامداد العالمية ألآن ، فيتم التدريب على كافة الآليات الخاصة بها ليتم دراسة عبر مناهج وضعها العديد من خبراء صناعة الشحن الدولي.

يذكر أن شعبة خدمات النقل الدولي ” إيفا ” تضم العديد من شركات الشحن الدولي والمعروفين بـ” مرحلي البضائع” ويصل عدد أعضائها ما يزيد عن 600 شركة وتتبع غرفة تجارة الإسكندرية.

فيما تعد منظمة الفياتا هي الاتحاد الدولي لوسطاء ووكلاء الشحن الدولي، وهي منظمة غير حكومية، وتمثل صناعة الشحن والنقل، حيث تضم نحو 40 ألف من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي توظف نحو 8 – 10 ملايين موظف في 150 بلداً.

ووضع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن مستندات موحدة، ونسخاً الكترونية منها لاستخدامها من شركات الشحن والنقل في جميع أنحاء العالم،والتي تشمل شهادة وسطاء الشحن بالاستلام، وشهادة وسطاء الشحن، و إيصال مستودع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل والقابلة للتداول، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل غير القابلة للتداول، وإعلان شركات الشحن لنقل السلع الخطرة، وشهادة شركات الشحن للوزن متعدد الوسائط.