إعادة تأهيل لمحطة خفض منسوب مياه الصرف في سيوة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا مصغرا مع عدد من مشايخ سيوة ومديري المديريات والإدارات المعنية، بمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بسيوة.

وتم استعراض الدراسة المقدمة بشأن توليد الطاقة والتخلص من مياه الصرف الزراعى بسيوة ، حيث تم الاتفاق على إعادة مخاطبة الهيئة الهندسية للتواصل مع الجهات المعنية لاعتماد الدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية منها.

وتقرر خلال الاجتماع إعادة تأهيل وحدات محطات الصرف لمحطة خفض منسوب مياه الصرف وكذلك تاهيل خزان الخلط والطرد، ودراسة تحديد مسارين جديدين لإنشاء مصرف من محطة دهيبة حتى منطة الجربة، ومن مصرف الشحايم حتى الإذاعة ، والعمل على تطوير نظم الري بسيوة ليكون بالتنقيط بدلا من الغمر لتوفير مياه الرى وخفض منسوب مياه الصرف .

تشكيل لجنة للمرور على المسارات المقترحة لإنشاء المصارف

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من الجهات المعنية والمرورعلى الطبيعة لمعاينة المسارات المقترحة لإنشاء المصارف، والوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ مع الوقوف على كافة العقبات للتنسيق بشانها مع كافة الجهات المعنية، مع استعداد المحافظة لتقديم كافة الدفع والتنسيق مع الوزرات والهيئات المعنية.

وأيضا سرعة تنفيذ أعمال جسر بركة سيوة، بعدما تم إسناد الأعمال لمقاول التنفيذ فى أول أبريل الجاري لخفض منسوب مياه المصرف .

كما وجه محافظ مطروح خلال الاجتماع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بسرعة العمل على رفع كفاءة بئر المياه بسيوة والتنسيق بين شركة المياه وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بشأن مقترح إنشاء بئر جديد كمصدر لضخ مياه الشرب.

وإصلاح ورفع كفاءة ماكينة رفع المياه للأهالى، ووقف تركيب عدادات المياه بالمنازل لحين استقرار ضخ مياه الشرب بالمدينة، وكذلك إنهاء تسليم 30 فدانا للشباب بمنطقة أبو زهرة بأبو شروف ضمن مشروع تطوير الري الحديث الذي نفذ بمعرفة الري ومنظمة الفاو.

