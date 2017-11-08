إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

سمر السيد أعيد انتخاب مصر اليوم لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، والذي يعد الجهاز الأهم بالمنظمة الأممية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، حيث حصلت على ١٤١ صوتا من أصل ١٨٤ دولة لها حق التصويت بالمؤتمر العام لليونسكو، والذي ينعقد كل عامين، وبهذا تحتفظ مصر بمقعدها لأربعة أعوام إضافية تنتهي في ٢٠٢١.

سمر السيد

أعيد انتخاب مصر اليوم لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، والذي يعد الجهاز الأهم بالمنظمة الأممية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، حيث حصلت على ١٤١ صوتا من أصل ١٨٤ دولة لها حق التصويت بالمؤتمر العام لليونسكو، والذي ينعقد كل عامين، وبهذا تحتفظ مصر بمقعدها لأربعة أعوام إضافية تنتهي في ٢٠٢١.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذه النتيجة تدلل على ثقة المجتمع الدولي في مصر ومكانتها الدبلوماسية والثقافية على الساحة الدولية، متوجها بالشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مصر في هذه الانتخابات، والتي كانت تتنافس فيها على المقعد مع ثلاث دول عربية أخرى.

وأشار إلى أن هذا الفوز هو نتيجة جهد كبير للدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع الماضية، وبصفة خاصة من البعثة المصرية في باريس برئاسة السفير إيهاب بدوي، ووحدة الترشيحات الدولية بوزارة الخارجية، حيث كان السيد وزير الخارجية يتابع عملية الترويج للترشيح المصري مع الدول الأعضاء بشكل مكثف خلال الأسابيع الأخيرة.