إعادة الهيكلة وراء تنفيذ صفقة بقيمة 1.38 مليار جنيه على أسهم رؤية القابضة

شهدت سوق خارج المقصورة بالبورصة اليوم تنفيذ صفقة على عدد 222.08 مليون سهم بشركة رؤية القابضة بقيمة 1.38 مليار جنيه.

علمت “المال” أن الصفقة التي تم تنفيذها اليوم الأحد على شركة رؤية القابضة – التابعة لمجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية – بسوق الصفقات بالبورصة ما هى إلا عملية نقل ملكية للأسهم بين الملاك الرئيسيين للشركة فى إطار عملية إعادة الهيكلة.

وشهدت سوق خارج المقصورة بالبورصة اليوم تنفيذ صفقة على عدد 222.08 مليون سهم بشركة رؤية القابضة بقيمة 1.38 مليار جنيه.

وقالت مصادر إن عملية نقل الملكية بسوق خارج المقصورة لم يترتب عليها تغيير في شكل وهيكل ملكية رؤية الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قد لعبت دور سمسار ومنفذ العملية .

وتأسست مجموعة رؤية القابضة في عام 2007 لتضم 13 شركة منها طيبة للتنمية السياحية والعقارية والتى أنشئت 1997 وأوكوبلان ورؤية للتطوير العقاري والسياحي.

وتعتبر رؤية واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجالات السياحة والتنمية العقارية والاستثمار والمقاولات ويرأس مجلس ادارتها المهندس هشام شكري.

ومن أبرز مشروعات رؤية تلال السخنة وهو منتجع فريد يضم فيلات وشاليهات وفنادق؛ كما نفذت الشركة منتجع تلال العلمين ويضم فيلات وشاليهات وستون بارك ويطل على الساحل؛ كما تمتلك الشركة مشروعات جار تطويرها بأكتوبر ومرسى علم والساحل الشمالى.