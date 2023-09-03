إعادة الهيكلة تساعد «كارفانا» على توفير 455 مليون دولار من نفقات الفائدة

أكملت “كارفانا” لتجارة السيارات المستعملة بالتجزئة إعادة هيكلة ديونها مع موافقة غالبية الدائنين على المشاركة في الاتفاق، مما يخفض نحو 1.3 مليار دولار من ديون الشركة ويوفر لها أكثر من 455 مليون دولار من نفقات الفائدة سنوياً على مدار العامين المقبلين، بحسب وكالة بلومبرج.

تبادل الدائنون المشاركون نحو 5.5 مليار دولار من السندات غير المضمونة ذات آجال استحقاق تتراوح من 2025 إلى 2030 مقابل نحو 4.2 مليار دولار من السندات المضمونة الممتازة المستحقة ابتداءً من 2028 حتى 2031، وفق بيان صادر عن الشركة.

توفير نفقات الفائدة

أعلنت “كارفانا” ومجموعة من الدائنين، بما في ذلك أكبرها، شركة “أبولو جلوبال” و”أريس” و”باسيفيك إنفستمنت” عن المبادلة في يوليو. وكان يُتوقع أن تؤدي الصفقة إلى خفض الديون بنحو 1.2 مليار دولار وتوفير 430 مليون دولار من نفقات الفوائد سنوياً.

عرضت “كارفانا” أيضاً إعادة شراء أي من السندات المستحقة في 2025 وغير المدرجة في مبادلة الديون، ويُتوقع تسوية العرض النقدي يوم الجمعة، وفقاً للبيان. شارك في الصفقة نحو 80% من حاملي سندات 2025، فيما طرح أكثر من نحو 95% من حاملي السندات الثلاثة الأخرى المؤهلة سنداتهم.

في الوقت نفسه، خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز جلوبال ريتينغز” للتصنيف الائتماني تصنيف “كارفانا” يوم الجمعة، ووصفت الصفقة بأنها مبادلة “بائسة” تعادل التخلف عن السداد بسبب الخصم الذي قبله حاملو السندات وتمديد آجال الاستحقاق.

أجرت بائعة السيارات بالتجزئة المبادلة، بسبب تضاؤل ​​سيولتها وانخفاض مستويات النقد التي يمكن أن تولدها الشركة، حسبما كتب محللو “ستاندرد أند بورز” في تقرير.