إعادة النظر للمرة الثانية فى إعلان أورانج لكأس العالم

محمد مجدى أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه رغم قيام شركة أورانج مصر بتعديل وحذف بعض المشاهد من إعلانها الأخير الخاص بكأس العالم، إلا أنه تتم حالياً مشاهدة الإعلان مرة أخرى بعد…

محمد مجدى

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه رغم قيام شركة أورانج مصر بتعديل وحذف بعض المشاهد من إعلانها الأخير الخاص بكأس العالم، إلا أنه تتم حالياً مشاهدة الإعلان مرة أخرى بعد ورود عدد من ردود الأفعال الرافضة له.

وقال يعقوب فى تصريح خاص لـ”المال”: جملة يعقوب: المرة دى يا إما بلاش نتأهل يا متلحقوناش “غير مقبولة”، كما أن غرفة الإنعاش إن كانت فى العناية المركزة، أو العناية المركزة الفائقة لا يوجد بها أجهزة تليفزيون، نظراً لأن المريض يحتاج إلى الراحة والهدوء.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإعلان فى نسخته الأولي، كان يحتوى على مرضى بأمراض مختلفة كالزهايمر والشلل الرعاش، وبعض المشاهد الأخرى تم حذفها، مضيفاً أن مشهد المريض فى غرفة المستشفى وبجواره جهاز رسم القلب سيتم طلب حذفه أيضاً من الإعلان.

يشار إلى أن شركة أورانج مصر، قامت بعرض إعلان لتشجيع المنتخب المصرى للتأهل إلى كأس العالم، ويحتوى الإعلان على عدد من كبار السن، يناشدون المنتخب والقائمين على إدارة الفريق القومي، بالتأهل للكأس حيث أن المرة الوحيدة كانت عام 1990.